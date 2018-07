Napoli, vicino Arias: al Psv 11,5 milioni

Carlo Ancelotti potrà presto abbracciare il sesto nuovo acquisto dopo Meret, Karnezis, Fabian Ruiz, Inglese e Verdi: il Napoli è infatti vicinissimo a chiudere per Santiago Arias, laterale destro colombiano classe 1992 che abbiamo visto anche ai Mondiali 2018.



Dopo aver scartato l'opzione Lainer per divergenze con i procuratori e Sabaly per questioni fisiche, gli azzurri si sono tuffati su Arias, Psv Eindhoven convinto da un'offerta di 11,5 milioni di euro mentre il giocatore firmerà un quinquennale con cifre poco superiori a 1,5 milioni all'anno.



Prima di annunciare il nuovo acquisto, però, il Napoli dovrà liberare un posto da extracomunitario visto lo status del colombiano, sprovvisto di doppio passaporto.