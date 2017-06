Napoli, ufficiale: rinnova anche Raul Albiol

Un altro colpo messo a segno dal trio De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli. Raul Albiol ha rinnovato per altri 4 anni fino al 2020 #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 settembre 2016

Altro rinnovo importante in casa Napoli: dopo la firma di Kalidou Koulibaly, infatti, è arrivato anche il prolungamento del contratto di Raul Albiol. Il difensore spagnolo, classe 1985, ha firmato fino al 2020, legando di fatto il proprio destino ai colori azzurri. Arrivato dal Real Madrid nell'estate 2013 per 12 milioni di euro, il centrale valenciano è sceso in campo, sino a qui, 142 volte con il club partenopeo, trovando il gol in due circostanze. L'annuncio ufficiale del rinnovo è stato dato, come sempre, dal presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter: "Un altro colpo messo a segno dal trio De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli". Pioggia di retweet per il patron azzurro, pronto nei prossimi giorni a chiudere anche per la firma di Elseid Hysaj.