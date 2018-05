Napoli, ufficiale: Ancelotti è il nuovo allenatore

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio ufficiale è arrivato sul sito azzurro poco dopo le 19:30, le trattative che sono andate avanti a Roma (e che seguono l'incontro di martedì sera) nella giornata di oggi hanno portato all'intesa totale, compresa la parte legata allo staff e alle clausole contrattuali minori.



L'ANNUNCIO SUL SITO

"Ora non posso parlare - aveva detto Ancelotti a Fiumicino prima di ripartire -". Il giorno prima parte il ritiro degli azzurri, una coincidenza non certo casuale. In realtà le prime parole da tecnico partenopeo le ha pronunciate al sito ufficiale del club: "Sono veramente felice e onorato di allenare una squadra di una città unica, sostenuta da un tifo impareggiabile". Ha poi ripetuto le stesse cose in inglese, francese e spagnolo, per mostrare la sua dimensione internazionale. Ha poi concluso con lo slogan dei social del club: "Forza Napoli sempre".Il Napoli cambia quindi guida tecnica in poche ore: prima il saluto a Sarri poi l'accordo con Ancelotti, il tecnico ha firmato un triennale da circa 6,5 milioni a stagione. La nuova guida tecnica entusiasma la piazza anche per via dei grandi nomi che potrebbero arrivare al seguito di uno degli allenatori più vincenti d'Europa.