Napoli tra scudetto e mercato: Hamsik ko, sfuma Maycon

Si brinda al futuro, al rinnovo del contratto col centro sportivo di Dimaro. Il ritiro del Napoli sarà ancora in Trentino la prossima estate, tempo in cui già si saprà se gli azzurri saranno riusciti a trasformare il loro grande sogno in realtà. Il futuro che poi in fondo è sinonimo di speranza. Ma ciò che conta davvero è il presente. È la corsa Scudetto che si è riaperta, sono quei due punti dalla Juventus, distanza tutt’altro che incolmabile e dunque da colmare.

È la sosta che Maurizio Sarri avrebbe volentieri evitato. Avrebbe voluto rivederlo subito in campo il suo Napoli, quello capace di vincere a fatica contro il Genoa, di sfruttare il mezzo passo della Juve a Ferrara. Sosta che comunque non basta per recuperare capitan Marek Hamsik. L’operazione alle tonsille è perfettamente riuscita, il problema al flessore impone uno stop di 7/10 giorni. A Reggio Emilia Hamsik non ci sarà nel Napoli che vuole continuare a correre forte con mirino già puntato sul confronto diretto con la Juve del 22 aprile, che molto se non tutto dirà sul grande sogno, il presente e il futuro.

Futuro che è speranza, ma è anche calciomercato: nelle ultime ore lo Shakhtar Donetsk ha piazzato il sorpasso definitivo per Maycon, regista del Corinthians. Il gol da urlo contro il Bragantino poteva fare già innamorare di lui i tifosi azzurri, ma gli ucraini, che hanno già eliminato i partenopei dalla Champions, hanno piazzato un altro sgambetto offrendo 6 milioni più bonus. In Brasile piace molto anche il giovanissimo gigante Lucas Perri, portierino del San Paolo seguito da vicino anche dalla Roma come eventuale candidato al dopo Allison. Futuro che è anche il contratto di Sarri da rinnovare. Ma prima c’è il presente, c’è il grande sogno. Quello che tutta Napoli vuole trasformare in realtà

Maycon, ma che gol hai fatto?