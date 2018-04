Napoli-Torreira, salta tutto: "Ognuno per la sua strada"

Vince sul campo, perde fuori. Il Napoli, reduce dall'impresa allo Juventus Stadium che l'ha rimessa prepotentemente in corsa per lo scudetto, è già sicura di aver fallito uno degli obiettivi principali sul mercato: è Lucas Torreira, centrocampista centrale della Sampdoria che sarebbe arrivato in azzurro come alternativa a Jorginho o eventualmente come suo sostituito se l'italo-brasiliano dovesse approdare a Manchester, sponda United, o comunque altrove, viste le tante offerte.



"C’era un accordo di base con il Napoli, ma per un problema di tempistica sto parlando con altre società - ha detto Pablo Bentancur, agente dell'uruguaiano -. Ognuno per la sua strada". Niente Napoli, dunque. "È un giocatore della Sampdoria", ha ribadito Carlo Osti, d.s. blucerchiato. Ma è quasi certo che il giocatore partirà, sebbene Ferrero chieda 50 milioni e non sarà facile trovare acquirenti disposti a pagare quella cifra.