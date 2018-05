Napoli su Rui Patricio, offerto il raddoppio dell'ingaggio

Se in casa Napoli in queste ore fa più rumore la questione legata al futuro di Maurizio Sarri, non significa che la società non stia lavorando al prossimo calciomercato. Con Reina in direzione Milan, priorità alla questione portiere con Rui Patricio in pole position come dimostra la prima pagina di A Bola: "Il Napoli gli ha offerto uno stipendio da 4 milioni di euro lordi all'anno, ingaggio doppio rispetto a quello che prende allo Sporting Lisbona".



Un indizio in più rispetto alle voci provenienti direttamente da Napoli, con cifre leggermente diverse. Il Mattino parla di un quadriennale da 1,6 milioni netti, da trovare ancora l'intesa totale con lo Sporting Lisbona che, secondo Radio CRC, chiederebbe 35 milioni di euro mentre De Laurentiis vorrebbe abbassare la cifra inserendo anche bonus.



La volontà del portiere è comunque chiara visto che, come riportato da CalcioNapoli24 e confermato d a A Bola , Rui Patricio avrebbe chiamato il connazionale Mario Rui per avere delucidazioni su club e città, rimanendo favorevolmente impressionato.