Napoli, su Gabbiadini c'è il Leicester: De Laurentiis chiede 20 milioni

Il futuro di Manolo Gabbiadini è ancora incerto: l'attaccante del Napoli, che a dicembre sembrava ormai a un passo dal Wolfsburg, per ora è rimasto in Italia, ma è comunque molto probabile che presto cambi campionato, come aveva assicurato il suo agente. La notizia più recente è relativa a un interesse del Leicester per il giocatore: Ranieri vorrebbe rinforzare il reparto offensivo e ha fatto un sondaggio con il club partenopeo provando il sorpasso sul Wolfsburg. De Laurentiis, però, chiede 20 milioni per l'ex doriano ormai chiuso anche dall'arrivo di Pavoletti e dal non lontano rientro di Milik.