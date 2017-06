Napoli, spine Mertens-Insigne: il belga verso l'Inter

Lorenzo Insigne e Dries Mertens, due grosse spine per il Napoli. Per questo, e per la seconda volta nel giro di poche settimane, il club campano sta cercando, attraverso i media e i suoi dirigenti, di veicolare segnali di distensione in materia di rinnovo contrattuale soprattutto su Insigne, dopo averlo fatto in precedenza con il belga.

Ad oggi, però, la realtà è ben diversa per entrambi i calciatori. Pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Champions, attraverso l'amministratore delegato Chiavelli, il club azzurro ha riformulato per Insigne quella che doveva essere una proposta di riavvicinamento dopo le ultime tensioni: da 3 milioni a 3,1 milioni di euro a stagione a salire per cinque anni, diritti d'immagine inclusi. Come si può capire, trattasi di uno sforzo quasi simbolico che di certo non poteva essere accolto. Il Napoli sa bene che Insigne, per amore del club e della piazza, è disposto a rinnovare a cifre inferiori alle proposte ricevute in estate dall'Atletico Madrid (4 milioni e mezzo netti a salire, stessa cifra che gli ha virtualmente garantito il nuovo Milan attraverso il ds Mirabelli) e anche se il rinnovo tarda ad arrivare, c'è fiducia.

Su Mertens, scadenza del contratto nel 2018, la sensazione è invece che a fine stagione le strade si possano separare: il giocatore aveva chiesto un rinnovo a 2,2 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 1,5), il Napoli in un primo tempo aveva rifiutato, ma adesso sarebbe disposto ad aprire. Nel frattempo, però, il belga ha ricevuto personalmente una chiamata da un dirigente dell'Inter che gli ha offerto cinque anni a 3 milioni, l'intenzione dei nerazzurri è quella di prenderlo già a fine stagione, oppure tra un anno quando scadrà il suo contratto.

Paolo Bargiggia