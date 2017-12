Napoli, si riapre la pista Berardi

Gli infortuni di Milik e Ghoulam, i problemi di Insigne e qualche incertezza di troppo nelle ultime settimane stanno spingendo il Napoli a valutare investimenti sul mercato di gennaio per continuare a competere per lo scudetto, senza contare le strade in Europa League e Coppa Italia. Maurizio Sarri potrebbe quindi ricevere tre rinforzi: due in attacco e uno in difesa.



Ritorna in voga il nome di Domenico Berardi, almeno secondo Il Mattino. L'esterno neroverde potrebbe cambiare aria per rilanciarsi dopo questo negativo inizio stagione e al Sassuolo andrebbero soldi più uno tra Tonelli e Maksimovic visto che Paolo Cannavaro dovrebbe prendere la strada per la Cina. In casa azzurra rimane vivo l'interesse per Chiesa ma a gennaio la Fiorentina non lo lascerà partire.



Definito anche l'arrivo anticipato di Inglese (Milik potrebbe comunque rimanere), si lavora pure sugli esterni bassi. Secondo il Corriere dello Sport si è ridotta la distanza tra domanda e offerta per Vrsaljko: l'Atletico Madrid chiede 25 milioni di euro, De Laurentiis è a quota 20.