Napoli, si pensa a Grimaldo per sostituire Ghoulam

Ora che il Napoli ha preso coscienza dell'assenza prolungata di Faouzi Ghoulam, è partito subito il piano B per sostituire il terzino francese naturalizzato algerino: due le soluzioni, una per l'immediato futuro e l'altra - se la prima non convincesse - con vista gennaio. Come riferito dal nostro inviato Gianluca Gifuni, Maurizio Sarri ha iniziato subito a lavorare sul naturale sostituto sulla corsia mancina, ovvero Mario Rui. Ma l'ex Empoli e Roma non è ancora al 100% e contro il Chievo potrebbero quindi giocare Maggio a destra con Hysaj spostato a sinistra.



Dopo la sosta, spazio quindi a Mario Rui che in due mesi dovrà dimostrare di poter sostenere la maglia di titolare. Se però il portoghese non convincesse a fondo, si potrebbe tornare sul mercato con un profilo preferito su tutti, come riferito da Gifuni: quel Alejandro Grimaudo già cercato in estate ma che il Benfica non ha lasciato partire. Se il prezzo rimanesse quello chiesto a giugno, sui 40 milioni, via ad altre alternative come Masina (Bologna) o gli svincolati che vedete in gallery.



In ogni caso le trattative per il rinnovo del contratto di Ghoulam, in scadenza a giugno, sono a buon punto: il Napoli non vuole perdere il suo terzino.