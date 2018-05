Napoli: "sì di Ancelotti, ora dipende da Sarri"

In casa Napoli le quotazioni di Carlo Ancelotti sono in grande ascesa: secondo il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe detto sì al progetto azzurro, voci provenienti dalla sede del club parlano addirittura di affare fatto. Ora tutto dipende da Maurizio Sarri, che ha ancora due anni di contratto, e che, se non trovasse una squadra disposta a pagare la sua clausola o decidesse di dimettersi (o Aurelio De Laurentiis lo licenziasse), continuerebbe la sua avventura sulla panchina del Napoli.



Secondo il quotidiano romano Ancelotti sarebbe una soluzione stile Benitez nel dopo-Mazzarri: un tecnico di prestigio capace di attirare giocatori di caratura europea. Inoltre il presidente azzurro non avrebbe mai concretamente offerto un rinnovo di contratto a Sarri, i due non sarebbero più in rapporti ottimali e non avrebbe mai contattato altri tecnici oltre all'ex Bayern Monaco.



Dal canto suo Ancelotti vuole tornare a lavorare e le panchine libere (vedi Arsenal) sono sempre meno, un avvocato di Parma sta portando avanti le trattative. Inoltre De Laurentiis preferisce dare un taglio netto rispetto allo stile di Sarri: meglio ripensare il Napoli con altri uomini e contenuti tecnico-tattici.