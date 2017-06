Napoli, sereno in casa Mertens: rinnovo più vicino

Schiarita a casa Mertens, schiarita sul rinnovo. Le buone notizie sentimentali che arrivano dal belga possono sbloccare anche il tanto agognato nuovo contratto a cui il Napoli stava lavorando da tempo e che aveva subìto uno stop. La moglie Katrin Kerkhofs, infatti, aveva lasciato la città per un periodo di separazione (ma anche per impegni di lavoro) e Dries aveva preso tempo per capire se lasciare l'Italia per starle vicino: si parlava addirittura di una scappatella di lui, dopo 14 anni di relazione.



Ma ora Katrin è tornata, la coppia è stata fotografata in una serata tra amici al Vomero (foto CalcioNapoli24) e quindi anche De Laurentiis - che aveva ammesso "con Mertens il rinnovo dipende dalla moglie" - ora attende buone nuove sul fronte contratto: il belga deve dare una risposta alla proposta del club (contratto da 4 milioni a stagione fino al 2021).