Napoli, se Sarri va via rispunta Benitez

Maurizio Sarri ha ancora due anni di contratto col Napoli ed è blindato da una clausola di rescissione da otto milioni di euro: nonostante questo, da tempo si è aperto un confronto tra allenatore e dirigenza per un rinnovo con ritocco visti i risultati degli ultimi tre anni. La società non ha voluto fare pressioni su Sarri, impegnato nella corsa scudetto, ma, visto gli sviluppi dell'ultima giornata e la prossima stagione da preparare, si attendono novità sin da questa settimana.



Se Aurelio De Laurentiis non riuscirà a convincerlo a restare, sono già pronte le alternative: in pole position c'è Marco Giampaolo, attenzione anche a Simone Inzaghi e Unai Emery ma, secondo Il Mattino, c'è pure una quarta opzione, la più clamorosa. Il presidente azzurro avrebbe infatti contattato telefonicamente Rafa Benitez, con cui nel 2015 non si era lasciato benissimo.



Lo spagnolo non ha detto sì né no, il problema che aveva individuato ai tempi (centro sportivo all'avanguardia) non è ancora stato risolto ma, dopo aver portato il Newcastle alla promozione in Premier League la scorsa stagione per poi fargli vivere un campionato tranquillo quest'anno (ora è decimo), vorrebbe nuovamente un club da Champions League.