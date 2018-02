Napoli, se Sarri va via ecco Giampaolo

Il futuro di Sarri resta nebuloso. Nonostante il pressing di De Laurentiis sul nodo legato alla possibile eliminazione della clausola da 8 milioni, il tecnico degli azzurri prende tempo. Un po' per non distogliere l'attenzione dal grande sogno scudetto, un po' per vedere chi tra i top club europei può sondarlo seriamente.



Escluso il Chelsea, resta forte l'interesse del Psg se Emery dovesse separarsi dai parigini. Un pensiero lo sta facendo anche l'Atletico Madrid che prova a pianificare un eventuale dopo Simeone con il Cholo nei radar della Premier League. Sarri è a un bivio, ma il Napoli non può stare in ansia fino al 31 maggio, ultimissimo giorno per esercitare la suddetta clausola.



Ecco che Marco Giampaolo resta il candidato numero uno alla successione di Sarri nel caso ci fosse un divorzio a fine stagione. Ferrero ha già fatto sapere di non vincolarlo nel caso volesse lasciare la genova blucerchiata. All'Orizzonte sulla panchina della Samp spuntano due nomi: Massimiliano Oddo, Udinese permettendo, sta stuzzicando i dirigenti liguri così come Cesare Prandelli è pronto a tornare su una panchina di serie A.