Napoli-Schick, De Laurentiis rilancia: guerra alla Juve

Il Napoli fa sul serio per l'attaccante Schick e ha riformulato la proposta alla Sampdoria per superare la folta concorrenza: De Laurentiis è pronto ad acquistare il giocatore e a lasciarlo alla Samp anche nella prossima stagione, indipendentemente dal rinnovo di Mertens. Lo stesso principio che ispira la juve su questo 21enne attaccante sul quale ci sono anche Inter e Milan solo se non chiude l'operazione Morata.



Gli azzurri si inseriscono dunque nella corsa alla rivelazione stagionale: il centravanti ceco sarebbe un acquisto in prospettiva, considerando anche l'attuale abbondanza di punte nell'organico attuale, con Pavoletti e Milik che trovano poco spazio dopo l'esplosione di Mertens come falso 9.

Paolo Bargiggia