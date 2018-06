Napoli, Sarri "prigioniero": può liberarlo il Tottenham

Sarà pure dorata, ma è comunque una "prigione", per quanto virtuale. Maurizio Sarri non ha ancora "divorziato" dal Napoli che a breve potrebbe avere a libro paga due allenatori: Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di esonerare il tecnico toscano pur avendo già ingaggiato ufficialmente Carlo Ancelotti e così Sarri si ritrova nella paradossale condizione di ricevere lo stipendio dal club senza poter lavorare, neppure per un'altra squadra.



Il punto è proprio questo: la clausola rescissoria da 8 milioni è scaduta il 31 maggio e nessuno è stato disposto a pagarlo, neppure il Chelsea, che secondo il Sun avrebbe già scartato Sarri perché omofobo. Da ieri, spunta un'altra ipotesi: il Tottenham. Con il sorprendente addio di Zidane al Real Madrid, si rischia infatti di creare un incredibile effetto domino nelle panchine europee, per cui se Pochettino dovesse lasciare la Premier per il Real, a quel punto Sarri potrebbe andare agli Spurs.