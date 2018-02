Napoli, Sarri nel mirino del Chelsea: Abramovich pronto all'assalto

C'è un motivo specifico se ieri Aurelio De Laurentiis, parlando a Premium Sport, ha espresso la volontà di cancellare la clausola rescissoria da 8 milioni di euro presente nel contratto di Maurizio Sarri con il quale il numero 1 azzurro si incontrerà il 9 febbraio.



Come riferisce la Gazzetta dello Sport il Chelsea avrebbe infatti messo pesantemente nel mirino il tecnico dei campani per la prossima stagione e non avrebbe problemi a pagare i famosi 8 milioni per portalo a Londra e farlo sedere sulla panchian attualmente occupata da Antonio Conte.



Sarri al momento è concentrato sulla lotta scudetto e attende: certamente un ingaggio decisamente più alto di quello percepito attualmente (e di quello che Adl gli proporrà) giocherebbe un ruolo molto importante nella vicenda. De Laurentiis spera di convincere il tecnico a restare nel faccia a faccia previsto settimana prossima...