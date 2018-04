Napoli, Sarri disdice casa: indizio sul futuro?

Mentre la sfida alla Juventus per lo scudetto è ancora viva, in casa Napoli si pensa anche al futuro di Maurizio Sarri. Da tempo le parti sono al lavoro per il rinnovo di contratto, l'allenatore vorrebbe un ritocco sostanzioso all'ingaggio (viste anche le richieste estere), la società ovviamente vorrebbe confermarlo ma prima deve anche capire come finirà la stagione.



In tutto questo si inserisce un'indiscrezione che, se confermata, potrebbe regalare un indizio decisivo per capire il futuro di Sarri. Secondo il Mattino, il tecnico 15 giorni fa avrebbe disdetto l'affitto della villa a Varcaturo, sua abituazione da quando è alla guida del Napoli: una notizia non necessariamente legata alla volontà di lasciare gli azzurri anche se, sempre secondo il quotidiano campano, il Chelsea spinge per averlo per il dopo Conte.