Napoli, Sarri aspetta il Chelsea. Anche lo Zenit in pressing

A dispetto del clima rilassato nel corso della cena di fine anno della squadra con Aurelio De Laurentiis, resta concreta la possibilità che Maurizo Sarri lasci il Napoli. Nel corso del faccia a faccia il presidente azzurro ha offerto al tecnico un rinnovo con aumento dell'ingaggio a 3 milioni di euro più 1 di bonus ma non è tanto la questione economica ad allontanare l'ex Empoli da Castel Volturno. Sarri non è infatti convinto di poter aprire un nuovo ciclo sotto il Vesuvio anche perché diversi giocatori (Jorginho, Mertens e pure Hamsik, attratto dalle sirene cinesi) potrebbero lasciare al termine del campionato.



L'allenatore toscano inoltre è sempre nel mirino del Chelsea, che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria (in scadenza il 31 maggio) da 8 milioni di euro, ma molto dipenderà dall'esito della finale di FA Cup in programma oggi: non è esclusa del tutto la permanenza di Conte in caso di successo dei Blues. Sullo sfondo resta lo Zenit San Pietroburgo con un'offerta faraonica (tra gli 8 e i 9 milioni per la Gazzetta dello Sport). De Laurentiis aspetta a breve una risposta e intanto vaglia le alternative per la panchina: il primo nome sulla lista resta quello di Carlo Ancelotti, con cui ci sono già stati numerosi contatti.