Napoli-Sampdoria, incontro per Torreira

Il Napoli vuole fare in fretta. Per sostituire subito Jorginho, prima ancora che vada via, e per anticipare gli altri. L'incontro con la Sampdoria ha un obiettivo preciso: Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano classe 1997 ha una clausola rescissoria da 25 milioni, un prezzo più che accettabile se pensiamo al grande girone d'andata disputato dal giocatore.



Ferrero non fa sconti e spesso in passato ha anche "alzato" il prezzo di Torreira valutandolo fino a 50 milioni: la clausola scade il 30 giugno e il Napoli ha tutto l'interesse di chiudere l'operazione entro questo mese. Non è da escludere che nell'incontro gli azzurri abbiano cercato di rateizzare il pagamento e trovare così un accordo con il club blucerchiato.



Tralasciando le trattative su Fabian Ruiz e Verdi, che ricoprono altri ruoli, la prima alternativa a Torreira è Milan Badelj, centrocampista che si libera a parametro zero dalla Fiorentina. Ma sul croato è in vantaggio la Juve.