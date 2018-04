Napoli, Rui Patricio per sostituire Reina

Scudetto o secondo posto, la priorità del Napoli sul calciomercato è trovare l'erede di Pepe Reina che finirà al Milan. Lo dimostra anche il blitz portoghese di Aurelio de Laurentiis che, come riporta la Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni si è diretto a Lisbona assieme al procuratore Jorge Medes per incontrare Rui Patricio.



Il numero uno dello Sporting è visto come erede ideale dello spagnolo: 30 anni, esperienza internazionale da vendere (incluso l'Europeo 2016 vinto con il Portogallo), ingaggio abbordabile e ha anche già dato il proprio assenso a provare l'avventura in serie A.



L'unico problema, al momento, è il cartellino: il club lusitano chiede 15 milioni di euro, il Napoli vorrebbe uno sconto e farà leva sul volere del giocatore.