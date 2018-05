Napoli-Rui Patricio, ci siamo: il dg dello Sporting conferma

Il Napoli ha trovato l'erede di Pepe Reina (passato al Milan) e sta per chiudere l'affare. Il neo dg dello Sporting Augusto Inacio lo dice chiaramente in un'intervista a RTP3: "Le trattative erano in corso già al momento del mio arrivo: il Napoli è il club che vuole Rui Patricio e dall'altra parte non ho fatto altro che ricevere dei feedback positivi. Non ho ancora parlato col ragazzo ma le cose non stanno così come la stampa le dipinge".



A dispetto dunque di alcune suggestive ipotesi sarà il 30enne portiere della Nazionale portoghese il numero 1 della squadra di Ancelotti nella prossima stagione: secondo Record il giocatore dovrebbe firmare un contratto quinquennale mentre al club lusitano andrebbero 15-18 milioni di euro.