Napoli, retroscena Politano: saltato negli ultimi minuti

Il Napoli ci ha davvero provato sino all'ultimo per Politano ma alla fine tutti i pezzi del puzzle non si sono incastrati a dovere e il giocatore è rimasto a Sassuolo. Eppure, qualche spiraglio c'era anche a ridosso del gong delle 23 di ieri e lo dimostrerebbe il ritorno a Cagliari con sei mesi di anticipo di Han, in prestito al Perugia: era il giocatore che avrebbe dovuto sostituire Farias, destinato ai neroverdi.



Stamattina i quotidiani ricostruiscono più o meno lo stesso scenario: dopo la chiusura del primo pomeriggio di Carnevali ("Politano al Napoli non è un'opportunità"), il Sassuolo intorno alle 20:30 riapre alla cessione. Minuti frenetici, nei quali il Napoli prepara i contratti per l'esterno (inviati alle 21:45 al club emiliano) e di Ounas (inviato alle 22:50) lasciando quasi due ore al Sassuolo per chiudere con Farias o D'Alessandro e dieci minuti per rimandare firmati i contratti, che di questi tempi non hanno neanche più bisogno di essere per forza portati in forma cartacea: telematicamente basta un click.



Qui le versioni divergono pur portando allo stesso epilogo: c'è chi parla di incedibilità di D'Alessandro, unico vero desiderio di Iachini, chi di un ultimo tentennamento del Sassuolo. Alla fine rimangono tutti al loro posto, a partire da Politano e compreso Farias: ora Lopez ha sovrabbondanza di attaccanti, Sarri rimpiange il rinforzo.