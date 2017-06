Napoli, Reina più vicino al rinnovo: martedì decisivo

Le vacanze stanno portando buoni consigli, il nervosismo di fine stagione sta lasciando spazio ai progetti per l’immediato futuro e le posizioni di Reina e De Laurentiis non sembrano più così distanti.



Proprio il ritorno in Italia dagli Stati Uniti del presidente in questo inizio settimana servirà per incontrare, con la mediazione di Giuntoli, l’agente del portiere spagnolo, Manuel Garcia Quilon. L’appuntamento è per martedì, con all’ordine del giorno la disponibilità a prolungare fino al 2019 il contratto del portiere, magari inserendo una clausola rescissoria bassa che tra un anno possa eventualmente “favorire” una separazione anticipata e in un certo senso consensuale.



Ci sarà però da lavorare sulle cifre del contratto perché se pur non troppo lontane le parti sono comunque distanti. Reina e il suo procuratore puntano ad un biennale da 4 milioni totali, il Napoli invece ragiona al risparmio con l’obiettivo di spalmare l’attuale ingaggio di 2,9 milioni di euro.



Sulla clausola rescissoria, ovviamente, ci sono esigenze contrapposte. La vorrebbe bassa Reina per poter andar via senza difficoltà, punta a tenerla più alta il Napoli per non perdere il capitale tecnico ed economico. La disponibilità da entrambe le parti c’è come ha confermato lo stesso Quillon, che ha negato contatti con altre società, e ha confermato la totale apertura al dialogo con il Napoli.



Le novità dovrebbero arrivare a breve, con il Napoli che in caso di rinnovo confermerebbe Sepe come secondo, abbandonando la pista Neto e tutte le altre alternative per puntare alla nuova stagione con tra i pali l’esperienza e la qualità di Reina.

Fabrizio Ferrero