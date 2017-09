Napoli: Reina non dice no a Psg, Sarri spiazzato: "Ora è tardi"

Il Paris Saint Germain spinge, Pepe Reina pensa all'offerta e a Napoli non ci stanno. Secondo quanto riporta Il Mattino, Sarri in particolare sarebbe infastidito dalla situazione: "Il tecnico ha avuto qualche dubbio sulla permanenza di Reina a giugno, poi in ritiro si sono parlati e si era convinto che sarebbe rimasto tra i pali. Ora gli ha consigliato di ricucire il rapporto con la squadra".



Infatti, sempre secondo il quotidiano partenopeo, alcuni giocatori della rosa non hanno preso bene questa apertura ai francesi quando, vedi Hysaj, in tanti non hanno mai preso in considerazione l'idea di un addio. "Al massimo Reina doveva prendere posizione all'inizio del ritiro, quando De Laurentiis - in segno di distensione - aveva ospitato la famiglia dello spagnolo" continua il Mattino.



Da Napoli fanno sapere che Reina non partirà: troppo tardi per trovare un sostituto di livello. Ma Pepe vedrà lunedì il suo procuratore in Spagna, dove il portiere sarà per l'impegno della nazionale contro l'Italia: attese ulteriori novità, in un senso o in un altro.