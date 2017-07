Napoli-Reina, è fatta per il rinnovo fino al 2019

Il volto imbronciato del primo giorno è sparito da tempo. Pepe Reina ha fatto "pace" col Napoli, ammesso che avesse mai litigato: la fumata bianca sul rinnovo per un'altra stagione, infatti, è in arrivo. Mancano gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio, ma l'intesa ormai c'è ed è certo che gli azzurri avranno il loro portiere fino al 2019.



Alla fine della scorsa stagione, durante la cena di fine anno Reina aveva discusso col presidente De Laurentiis che è sempre stato molto chiaro sul futuro dello spagnolo: sarebbe comunque rimasto anche con la scadenza di contratto al 2018 e nonostante l'interessa di altri club, come il Milan. Reina però è un uomo chiave dello spogliatoio e il club ha preferito accontentarlo.