Napoli, Raiola sponsor di Balotelli: "Un grande affare"

Balotelli al Napoli è una delle suggestioni del calciomercato estivo della Serie A: un importante giornalista ci si giocherebbe la casa e Mino Raiola è già al lavoro per renderlo realtà. Il potente procuratore di SuperMario si è concesso ai giornalisti per lanciare chiari messaggi in direzione di Napoli e in particolare di Aurelio De Laurentiis, con cui Raiola sostiene di avere un "rapporto speciale".

"Chi ha in testa un progetto importante e ambizioso oggi può fare un grande affare con Balotelli - ha detto Raiola - negli ultimi anni ha dimostrato la sua maturità. È vice-capitano della Nazionale. Finalmente siamo tornati alla normalità. Questa è una cosa importante perché in Italia una punta più forte di Mario non c'è. Qualcuno ha pensato che poteva qualificarsi ai Mondiali anche senza Mario... Il Napoli? Bisogna chiedere a Carlo (Ancelotti, ndr), il Napoli davanti ha quattro giocatori, poi se ci saranno ancora in agosto vedremo... Comunque a parte Insigne lì davanti non c'è nessuno forte come Mario, poi starà a De Laurentiis decidere se vuole rinforzare la squadra oppure no..."

E dopo aver decantato le qualità del suo assistito arriva l'invito diretto al presidente: "Con lui ho un rapporto speciale, fino ad adesso abbiamo fatto poche operazioni, non sempre vediamo le cose allo stesso modo, ma questo non vuol dire niente. Il Napoli è tornato grande solo grazie a lui, se lui vuole vedermi io sono a disposizione". I complimenti non sono limitati ad AdL: "Il marchio Ancelotti non si discute, il Napoli ha fatto un'ottima scelta. Se viene a Napoli vuol dire che ha ancora tanti stimoli e un grande allenatore è sempre garanzia per grandi giocatori..."

Raiola ha deciso, vuole che Balotelli si vesta d'azzurro Napoli. Ci riuscirà?