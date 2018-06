Napoli, pressing Villarreal su Albiol

Sembra vicino il passaggio di Raul Albiol al Villarreal: il club spagnolo sarebbe pronto a versare al Napoli i 6 milioni di euro della clausola rescissoria. Come riportato da CalcioNapoli24, il Sottomarino Giallo e l'agente Quilon si sono incontrati nei giorni scorsi trovando un'intesa di massima su ingaggio e durata del contratto per il difensore che, dal canto sua, ha dato disponibilità al trasferimento.



Ora l'entourage di Albiol, 33 anni a settembre, vedrà il Napoli per informarlo della situazione, il ds Giuntoli gli ha già telefonato per comunicargli che club e Carlo Ancelotti hanno stima immutata nei suoi confronti: il difensore è combattuto anche perché sullo sfondo rimarrebbe pure la possibilità di un passaggio al Chelsea, richiesto direttamente da Maurizio Sarri.