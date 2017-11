Napoli, piace Wendell del Leverkusen: primi contatti

Con l’infortunio al crociato di Faouzi Ghoulam, per il Napoli la priorità per il mercato di gennaio è l'esterno sinistro (Mario Rui non può giocare tutte le gare della stagione) e il profilo giusto potrebbe essere quello di Wendell Nascimento Borges, per tutti semplicemente Wendell.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ‘Globo Esporte’, infatti, il terzino sinistro del Bayer Leverkusen sarebbe in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Il mancino classe '93, che è arrivato in Germania nel 2014, è un giocatore ideale per garantire spinta alla fase offensiva della squadra di Sarri, quest'anno in 13 presenze ha già segnato due gol e fornito tre assist: il Leverkusen lo pagò 6,5 milioni di euro dal Gremio, oggi la sua valutazione è intorno ai 12 milioni di euro.

Sempre secondo Globo Esporte, emissari del Napoli avrebbero già contattato l'entourage del giocatore, ma assicurarsi il terzino del Leverkusen non sarà facile: su di lui, che di recente è stato anche chiamato in Nazionale per la prima volta per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Bolivia e Venezuela, stando a quanto dicono i media spagnoli, ci sarebbero infatti anche Barcellona e Real Madrid.