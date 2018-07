Napoli, per Jorginho corsa a due Manchester City-Chelsea

Il campionato di serie A era finito da poco e già tutti gli operatori di calciomercato concordavano su una veloce partenza di Jorginho verso il Manchester City: intanto le settimane sono passate, il centrocampista italo-brasiliano non è stato convocato da Ancelotti per il ritiro del nuovo Napoli ma Pep Guardiola ancora non ha potuto annunciarlo. I Citizens non vogliono andare oltre 50-55 milioni, De Laurentiis ne vuole 60.



Ecco perché in Inghilterra ora si parla di un inserimento del Chelsea, su diretta richiesta di Maurizio Sarri (anch'esso in una situazione simile, visto che aspetta il licenziamento di Antonio Conte per diventare nuovo allenatore dei Blues): Jorginho potrebbe essere addirittura la chiave che può sbloccare l'approdo del tecnico a Londra.



Si è spesso parlato dell'indennizzo che De Laurentiis vuole per liberare Sarri e della possibilità che Abramovich aggiunga qualche milione in più nell'acquisto dal Napoli di un giocatore gradito all'ex tecnico azzurro. Sul tavolo i nomi di Koulibaly e Hysaj che però Ancelotti vuole confermare: ecco allora che Jorginho al Chelsea per 60 milioni di euro farebbe trovare la quadra.