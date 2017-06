Napoli, Pavoletti: "Non vedo l'ora di gioire con i tifosi"

Due semplici parole per ufficializzare, nel giorno di apertura del mercato, il primo colpo. Aurelio De Laurentiis ha dato il suo benevenuto su Twitter a Pavoletti, attaccante che vestirà la maglia del Napoli andando a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Sarri. "Benvenuto Leonardo!" ha postato sul suo profilo il numero uno degli azzurri.



Pavoletti è già da alcuni giorni a Castel Volturno e sta lavorando a un programma personalizzato per tornare al più presto in campo dopo l'infortunio al ginocchio subito a novembre. La punta ha scelto il numero 32 di maglia e non il 9 come previsto, come spiegato dallo stesso attaccante su Instagram: "Spero mi porti fortuna, non vedo l'ora di gioire con i tifosi napoletani!".

PAVOLETTI: "NON VEDO L'ORA"

"Sono contento: non vedo l'ora di gioire con i tifosi napoletani!" Benvenuto Leonardo #Pavoletti32 #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli Un video pubblicato da SSC Napoli (@officialsscnapoli) in data: 3 Gen 2017 alle ore 07:54 PST

DE LAURENTIIS: "BENVENUTO"

PAVOLETTI SALUTA IL GENOA: "GRAZIE A TUTTI"