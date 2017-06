Napoli, Ounas: sinistro magico e il 17 portafortuna...

Tre o quattro cose che non sapete di Adam Ounas, qualcosa cha vada al di là dei dati ormai noti, tipo che ha 20 anni, che ha giocato due stagioni a Bordeaux, e che ha un sinistro in grado di regalare magie. Ad annunciare il suo arrivo a Napoli, primo colpo di questo mercato, è stato lui stesso sui social: una foto con la vecchia maglia e accanto la promessa di lottare per quella nuova. Svolta nella carriera che coincide con quella su internet: proprio in questi giorni Ounas ha aperto profili su Twitter, Instagram e Snapchat. Un modo per farsi conoscere ed entrare in contatto con i nuovi tifosi, perfettamente in linea con le abitudini di molti dei suoi coetanei.



Adam con il pallone tra i piedi ci è praticamente nato: a calcio ha iniziato a giocare a 4 anni, seguendo il padre che giocava in porta. Ma lui, al posto di proteggere la rete, ha scelto di gonfiarla. 3 gol nell’ultima Ligue1, due assist e tanta fantasia che ha fatto sognare i girondini e attirato anche le attenzioni di José Mourinho e del Manchester United. La doppia nazionalità gli ha permesso di giocare finora 2 gare con la selezione under 20 di Francia, ma Adam può ancora decidere di giocare nell’Algeria.



La prima scelta che dovrà fare a Napoli è il numero di maglia. Dopo i 6 cambiati nei 6 anni passati a Bordeaux tra giovanili e prima squadra, ora ne aggiungerà un settimo. Il suo 17, infatti, è di proprietà di Marek Hamsik, che difficilmente glielo lascerà e la 10 – indossata la scorsa stagione – a Napoli è solo e per sempre di Maradona. Altre scelte possibili il 37, il 33, il 22 e l'11 oppure un ulteriore cambiamento. Poco male, un’alternativa sicuramente la si troverà. Intanto Adam pensa a far sognare i nuovi tifosi. Proprio come fece a Bordeaux, quando gli bastarono 17 minuti per segnare all’esordio. E chissà che ora non conceda una replica.