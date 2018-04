Napoli, offerti 40 milioni per Alisson: no della Roma

Ora che l'addio di Pepe Reina non è più un segreto, il Napoli lavora per trovare chi difenderà i propri pali a partire dalla stagione 2018/19. Al netto di chi si offre, vedi Alex Meret e Bernd Leno, l'obiettivo della società di Aurelio De Laurentiis è a pochi chilometri da Napoli, precisamente a Roma: Alisson Becker.



Questa è la posizione della Gazzetta dello Sport che spiega come nella scorsa settimana il club azzurro avrebbe proposto un'offerta da 40 milioni di euro alla Roma per il portiere brasiliano, autore di una grande stagione. La risposta, per quanto cortese, è stata secca: no. I giallorossi non si priverebbero mai di Alisson, tecnicamente parlando, l'unico spiraglio potrebbe arrivare da un'eventuale necessità di monetizzare per far fronte alle richieste dell'Uefa sul pareggio di bilancio.



Ma, con la recente qualificazione ai quarti di finale di Champions League, gli introiti derivanti dalla coppa europea in questa stagione sono già a quota 81 milioni di euro e come minimo ci saranno altre due sfide: il lavoro di Di Francesco sta dando una mano anche alle casse romaniste, che possono permettersi di lavorare a un mercato senza cessioni eccellenti come quelle di Salah e Rudiger la scorsa stagione.