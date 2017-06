Napoli, nodo contratto: a Roma l'atteso faccia a faccia Adl-Sarri

Neanche il tempo di smaltire l'illusione per il mancato sorpasso in extremis alla Roma che il Napoli è già proiettato sulla prossima stagione, per mantenere quel patto di ferro interno allo spogliatoio per puntare allo scudetto. La prima certezza da chiudere è relativa a Maurizio Sarri che oggi sarà a Roma per ritirare il premio Bearzot e incontrerà Aurelio De Laurentiis. I due tracceranno un bilancio della stagione, di cui il presidente azzurro si è detto pubblicamente soddisfatto al termine del match con la Sampdoria, nonostante il terzo posto. Un incontro in cui, trapela, si parlerebbe anche di soldi, di possibili ritocchi al contratto del tecnico, che è già stato raddoppiato l'estate scorsa, e della clausola rescissoria da otto milioni prevista nel contratto dell'allenatore dalla prossima estate.



Una conferma importante per la prossima stagione è intanto arrivata da Kalidou Koulibaly. Il difensore, prima di partire per unirsi alla nazionale senegalese, ha voluto lasciare un messaggio importante ai tifosi che paventavano un suo possibile addio quest'estate: "Una stagione straordinaria che finisce col terzo posto! Ci dispiace però abbiamo vissuto un magnifico anno con tanti record e un calcio bellissimo. Sono orgoglioso di fare parte di questa famiglia! Grazie a tutti per lo sostegno! Saremmo ancora più forti la prossima stagione", ha scritto. La colonna della difesa azzurra pensa al futuro, allontanando quindi le sirene di diversi club europei che sono già pronti a lanciarsi sulle sue tracce, nonostante le cifre proibitive che ci vorrebbero per strapparlo a De Laurentiis: il numero uno azzurro non a caso gli ha da poco rinnovato il contratto fino al 2021.