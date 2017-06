Napoli, Nestorovski prima alternativa a Pavoletti

All'interno di Ask Mercato, il consueto appuntamento del martedì - alle 14:30 su Premium Sport HD - il nostro Simone Cerrano ha fatto il punto su tutte le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.



Capitolo Inter



I nerazzurri non mollano la presa per Biglia: arrivano conferme sul fatto che la nuova proprietà cinese sia disposta a sborsare 26 milioni di euro per regalare il centrocampista argentino a Pioli. Per la difesa, piace Lindelof, il cui valora si aggiorna intorno ai 30 milioni. Il Benfica vorrebbe rinnovargli il contratto fissando una clausola rescissoria da 45 milioni, ma al momento manca l'accordo tra le parti. Lo svedese piace a molti club, in particolare al Manchester City, e non è escluso che l'Inter possa fare un ulteriore sforzo a gennaio per anticipare la concorrenza. In uscita, Jovetic piace a Fiorentina e Milan, ma anche alla Sampdoria: l'agente del montenegrino è stato ospite della dirigenza del club blucerchiato per l'ultima partita di campionato contro il Pescara.



Capitolo Juventus



I bianconeri continuano a lavorare per portare Rincon a Torino nella finestra di gennaio. Il Genoa vorrebbe impostare la trattativa inserendo nell'affare Hernanes, ma attualmente sembra difficile che Allegri possa privarsi del brasiliano. Sempre per quanto riguarda il centrocampo, la Juve ha rinnovato la propria prelazione per Bentancur pagando, come d'accordo, 1 milione al Boca Juniors. Per chiudere l'acquisto titolo definitivo, Marotta dovrà staccare un assegno da 9,5 milioni entro il 30 aprile 2017. In ottica futura, si cerca l'accordo con l'Atalanta per l'approdo di Kessié in Piemonte a partire da giugno: il giovane ivoriano piace anche al Napoli, ma la Juventus appare a vantaggio ed è pronta a bloccare il giocatore a gennaio.



Capitolo Milan



Come riporta Mundo Deportivo, alcuni scout del Barcellona hanno visionato De Sciglio nel corso dell'ultimo derby. Il contratto dell'azzurro classe '92 scade nel 2018 e i Blaugrana sono in cerca di un terzino: non vanno dunque escluse offensive proveniente dalla Spagna nei prossimi mesi.



Capitolo Napoli



Il nome preferito per l'attacco resta Pavoletti, ma, considerato l'attaccamento del bomber livornese al Genoa, gli azzurri si starebbero guardando intorno. La prima alternativa ora è rappresentata da Nestorovski, 26enne macedone, autore sino a qui di 7 gol in stagione col Palermo. Più difficile la pista che porta al sampdoriano Muriel: sembra infatti che il Napoli non abbia cercato il cololmbiano, ma sia stato piuttosto il suo agente ad offrirlo a De Laurentiis.