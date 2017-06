Napoli, Mertens rinnova: clausola di 70 milioni solo per l'estero

I 9 gol segnati nelle ultime 4 partite tra campionato e Champions hanno indotto il Napoli ad accelerare i tempi: il rinnovo di Dries Mertens è sempre più vicino. Il belga ha un contratto in scadenza nel 2018 e presto ne firmerà un altro che lo legherà agli azzurri fino al 2020 con sostanziale aumento dell'ingaggio: il giocatore arriverà a guadagnare poco più di due milioni all'anno. De Laurentiis, però, intende cautelarsi e soprattutto evitare altri casi Higuain: ecco perché fisserà una clausola rescissoria di 70 milioni valida solo per l'estero in modo tale che, se una squadra italiana intende acquistare Mertens, deve intavolare una trattativa con il club. Il Napoli, intanto, pensa anche al futuro tra i pali e torna in auge il nome di Sportiello già accostato agli azzurri in passato: è lui l'uomo più indicato per il dopo-Reina.