Napoli, Mertens nel mirino dell'Atletico Madrid

A Madrid c'è un allenatore che è rimasto molto colpito dalla scorsa stagione (e dall'inizio di questa) di Dries Mertens: non è Zinedine Zidane ma Diego Pablo Simeone. Ecco perché, secondo quanto riporta As, l'Atletico Madrid è pronto all'assalto dell'attaccante del Napoli, non a gennaio (quando diventerà ufficiale l'acquisto di Diego Costa dal Chelsea) ma in estate.



Griezmann, che già la scorsa stagione doveva finire al Manchester United ma venne bloccato dallo stop Fifa al mercato dei Colchoneros, dovrebbe partire e così anche Carrasco. Entrambi hanno tante richieste e l'Atletico Madrid ha insegnato che non dice no a offerte irrininunciabili, Mertens è visto dal Cholo come perfetto rinforzo per il suo attacco.



Il belga ha un contratto con il Napoli fino al 2020 e una clausola di 32 milioni di euro valida per l'estero: attenzione anche alla concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United.