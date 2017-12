Napoli, Mertens e la clausola: "A 28 milioni sono un affare"

Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano belga Het Laatste Niewus, parlando anche della clausola rescissoria inserita nel suo contratto: "Lo scorso inverno ho ricevuto un'offerta enorme dalla Cina ma il Napoli non voleva mandarmi via e io volevo rimanere. Poi ho pensato: e se la ricevessi di nuovo? Ecco perché ho voluto inserirla, fermo restando che per me è difficile parlare di certe cifre visto che ci sono persone che guadagnano 1500 euro al mese".



L'attaccante belga si ritiene quasi in 'saldo': "Ventotto milioni di euro non sarebbe tantissimo per un club cinese e anche per il Napoli sarebbe una bella somma. Poi, da quando Neymar è andato al Psg per 222 milioni, i miei 28 sono diventati niente, sono diventato un affare. Dove lo trovi un giocatore che segna 28 gol in serie A e costa ventotto milioni? Da nessuna parte!".



Ma non solo, Mertens racconta anche di un'offerta del Barcellona: "Ho detto no perché avrei fatto la riserva ma se avessi saputo che poi Neymar se ne sarebbe andato... Ogni tanto ripenso a come sarebbe stato: vedendo chi gioca a sinistra da loro, avrei potuto farlo anche io". Ora c'è solo Napoli: "Non vince lo scudetto da 27 anni. La Juve resta la squadra più forte, ma se c'è un anno in cui il Napoli può vincere il titolo è questo e siamo rimasti tutti perché sentivamo che fosse possibile. Certo, se vincessi il titolo, la gente mi potrebbe paragonare a Maradona e ne ho paura".