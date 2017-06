Napoli-Mertens, c'è l'accordo: rinnovo fino al 2021 a 4 milioni

L'accordo per il rinnovo di Mertens è stato virtualmente raggiunto nelle ultime ore. Il potenziale secondo posto in classifica del Napoli ha dato la giusta accelerata alle negoziazioni e il belga è pronto a allungare il suo contrato per altre 3 stagioni, facendo slittare la scadenza dal 2018 al 2021.

Trovato l'accordo anche sulle cifre, che si stanno assestando attorno ai 4 milioni di euro bonus inclusi. In sospeso, a questo punto, resta solo la clausola rescissoria, che gli agenti di Mertens non vorrebbero o la vorrebbero al massimo di 20 milioni, mentre la società preferirebbe inserirne una piuttosto importante, da almeno 30 milioni dall'estate 2018.

Un diverso punto di vista che comunque non impedisce il dialogo, che anzi è tornato molto fluido e quindi è possibile che a fine mese, dopo Insigne, possa arrivare la seconda grande conferma per Sarri.

Sistemata la questione Mertens, ora i dirigenti del Napoli hanno come priorità assoluta quella del portiere e Szczesny si sta sempre più avvicinando agli azzurri. Ma non è tutto, perchè si cerca anche il sostituto di Callejon e il 22enne Samu Castillejo del Villarreal, sempre spagnolo, è un profilo ben presente sul taccuino di Giuntoli. Per ora il sottomarino giallo spara alto, 20 milioni di euro, ma il Napoli è convinto di poter abbassare il prezzo contando proprio sulla stima dello stesso Callejon, che lo ha consigliato.

A proposito di giovani, mentre l'Inter e la Juventus parlano con la Sampdoria per convincere Schick, il Napoli è invece in contatto con l'agente del ceco, che al San Paolo potrebbe giocarsi più chances per una maglia da titolare. Pavoletti - acquistato in funzione dell'infortunio di Milik - rischia di essere rimesso sul mercato con Sassuolo e Fiorentina che stanno effettuando i primi sondaggi. D'altronde con la conferma di Mertens, vero o falso nove che sia, lo spazio per l'ex Genoa è destinato ad essere sempre molto limitato.

Claudio Raimondi