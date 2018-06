Napoli-Meret, si tratta

De Laurentiis ha assicurato di non avere nessuna ossessione, ma il Napoli ha comunque bisogno di un portiere titolare da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti quando comincierà il ritiro. Così Giuntoli lavora su più fronti e dopo aver perso sia Leno che Rui Patricio, adesso ha riaperto il dialogo con l'Udinese per Alex Meret, numero uno di 21 anni che nella scorsa stagione ha giocato (poco) alla Spal.



Gli infortuni hanno un po' condizionato la crescita di un portiere che sembrava un predestinato, ma l'Udinese, proprietaria del cartellino, prova comunque a monetizzare il massimo dalla sua eventuale cessione e chiede 25 milioni. Gli azzurri provano ad ottenere uno sconto e solo dopo aver trovato l'accordo con il club, parleranno con l'agente e il calciatore per convincerli ad accettare l'offerta.