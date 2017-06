Napoli-Meret, offerta di 17 milioni all'Udinese

L'offerta è ufficiale ed è arrivata nella sede dell'Udinese: il Napoli vuole Alex Meret, portiere classe 1997 che ha trascinato la Spal in serie A con i suoi interventi provvidenziali e che tornerà in Friuli dopo la stagione in prestito a Ferrara. Giuntoli è pronto a versare 17 milioni nelle casse dei Pozzo.



Nella trattativa l'Udinese vorrebbe inserire anche Leonardo Pavoletti che arriverebbe in bianconero per sostituire Duvan Zapata, il colombiano arrivato in prestito dal Napoli due estati fa. "Profilo di alto livello, ma guadagna tanto", ha detto dell'ex genoano Gerolin, nuovo d.s. dell'Udinese.



L'affare resta possibile. Intanto il Napoli continua a valutare la situazione di Pepe Reina, il cui contratto scade l'anno prossimo, e monitora anche Alessio Cragno, che come Meret si è guadagnato la Serie A sul campo (indossando la maglia del Benevento) e che è di proprietà del Cagliari. Per il 23enne servirebbe una decina di milioni.