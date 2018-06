Napoli, Meret-Karnezis vicini: all'Udinese circa 28 milioni

Non siamo esattamente al due per uno, ma per il Napoli, ed evidentemente anche per l'Udinese, è un vero affare. Anzi, al momento "sarebbe", visto che mancano ancora alcuni dettagli per definirlo concluso: dal Friuli arriverebbero in azzurro sia Meret che Karnezis, in modo tale da assicurare al club partenopeo sia il portiere titolare che quello di riserva, per una cifra complessiva pari a circa 28 milioni, bonus compresi.



L'operazione è in dirittura d'arrivo e risolverebbe un problema piuttosto serio ad Ancelotti che altrimenti si ritroverebbe in ritiro senza un portiere titolare, considerando che il club non intende puntare su Sepe. L'accordo con il giovane numero uno italiano è stato trovato da tempo, per aiutarlo a crescere senza eccessive responsabilità al suo fianco ci sarebbe il 32enne greco che ha giocato titolare al Watford nella seconda parte della scorsa stagione.