Napoli, Meret e Leno 'si offrono'

Il Napoli nella prossima stagione dovrà fare a meno di Pepe Reina: lo spagnolo, in scadenza di contratto, ha già svolto le visite mediche con il Milan. In attesa di capire chi prenderà il suo posto, due portieri ammiccano al club azzurro.



"Penso di essere ancora all'inizio di un percorso, so che devo crescere tanto. Non saprei dire se sono pronto per una bigIl Napoli ha un debole per me? Le notizie e certe voci arrivano. Mi fa piacere essere preso in considerazione, specie trattandosi di un club così importante. Oggi ho in testa solo la Spal, il futuro si vedrà" dice apertamente al Corriere dello Sport Alex Meret, 20enne di proprietà dell'Udinese.



Dalla Germania arrivano poi le dichiarazioni di Bernd Leno, che qualche giorno fa aveva detto di essere onorato per l'accostamento al Napoli. "Gli azzurri mi ha cercato già l'estate scorsa, ma allora il Bayer Leverkusen non volle cedermi. Non voglio andarmene per forza, ma questa estate vedremo. Tutti sanno che qui mi sento a mio agio, mi identifico con il modo di giocare del nuovo allenatore e sono qui ormai da sette anni. Non voglio necessariamente lasciare il Bayer" le parole del 26enne al portale tedesco fussball.new.