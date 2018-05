Napoli, Marca boom: "Ancelotti vicino alla firma"

¡Baile de banquillos en Europa! Ancelotti, a punto de firmar por el Nápoles y el Chelsea, a Sarri https://t.co/P5jIPob6lY Te informa @jfelixdiaz pic.twitter.com/h560UaE2pY — MARCA (@marca) 21 maggio 2018

Fallito il sogno scudetto, per il Napoli è già ora di pensare alla prossima stagione. Maurizio Sarri sta riflettendo sul proprio futuro, ma di fatto ha ormai salutato l'ambiente parlando di "apertura di un nuovo ciclo", il presidente De Laurentiis lo ha avvisato: "Il tempo è scaduto". Magari "scaduto" ancora no, però sicuramente il tempo stringe, anche perché il presidente azzurro, stando a quanto riporta 'Marca' avrebbe già pronto il sostituto del tecnico toscano.

Il quotidiano spagnolo è sicuro, il prossimo allenatore del Napoli sarà Carlo Ancelotti, la cui firma sarebbe addirittura "imminente". Il tecnico emiliano - si legge - sarebbe in arrivo in Italia per incontrare il Napoli e sancire un accordo già raggiunto sulla base di un'importante offerta economica e la promessa di rinforzare la rosa azzurra, tanto che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già "la prossima settimana".

In realtà, l'ex allenatore del Bayern monaco verrà nel Belpaese per allenare, al pari di Antonio Conte, le squadre che si sfideranno questa sera nella partita di addio al calcio organizzata da Andrea Pirlo, anche se il suo viaggio italiano lo metterà sicuramente nelle condizioni di approfondire eventuali discorsi di mercato intavolati nei giorni scorsi con il Napoli.

E Sarri? Sempre stando al quotidiano spagnolo, il tecnico toscano sarebbe in pole position per prendere il posto proprio di Conte sulla panchina del Chelsea.