Napoli, lo Zenit insiste per Sarri. Ultimatum di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, come fatto intendere anche domenica sera dopo la sfida col Crotone, ha davvero perso la pazienza con Maurizio Sarri. Il presidente del Napoli non ha più intenzione di aspettare e, riferisce la Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere di esonerare l'allenatore (Ancelotti in pole per la sosituzione) se non ci saranno risposte nelle prossime 48 ore.



Il tecnico da parte sua è molto combattuto perché la scorsa settimana lo Zenit San Pietroburgo si è presentato in Italia proponendogli un'offerta importante: contratto triennale da 4 milioni più bonus secondo quanto riporta Tuttosport. Il club russo naturalmente pagherebbe la clausola rescissoria, valida fino al 31 maggio, da 8 milioni di euro.



L'ex Empoli però attende ancora il Chelsea: non è ancora chiaro, nonostante alcune indiscrezioni, se i Blues allontaneranno Antonio Conte che solo due giorni fa ha vinto la finale di FA Cup contro il Manchester United.