Napoli, Leno bloccato, Vrsaljko dipende da Hysaj

Il Napoli sfreccia sul mercato: superato il Milan per Badelj, con un contratto di 3 anni a 2,5 milioni a stagione, Giuntoli ha avviato i contatti con Beppe Riso, agente di Sime Vrsaljko. Arriverà lui dopo il Mondiale se qualcuno pagherà i 50 milioni della clausola rescissoria per Hysaj che dal ritiro dell'Albania ha fatto sapere che la partenza di Sarri per lui è stata un duro colpo: in ogni caso un rinforzo sulla fascia destra ci sarà e potrebbe essere Bereszynski.



La priorità resta il portiere: si è complicato l'affare Rui Patricio che ha portato lo Sporting Lisbona in tribunale per la risoluzione del contratto e il Napoli non può aspettare. C'è invece l'accordo totale con Leno: superato lo scoglio dei diritti di immagine, ora il club deve convincere il Bayer Leverkusen che valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro.