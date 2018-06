Napoli: Leno bloccato, Ancelotti consiglia Sirigu

Passano i giorni ma non si risolve il rebus portiere del Napoli: con Reina al Milan, la porta azzurra è ancora sguarnita. Scartato Rui Patricio, l'obiettivo numero uno rimane Bernd Leno del Bayer Leverkusen ma è una situazione intricata. Il portiere verrebbe di corsa al Napoli ma il contratto in scadenza 2020 lascia ampio potere al club tedesco, che chiede non meno di 25 milioni di euro.



Per De Laurentiis è una cifra sbilanciata verso l'alto, il budget stanziato per il portiere sarebbe di 15-18 milioni, almeno secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco perché si fa avanti un nome nuovo, direttamente dalla serie A e su consiglio di Carlo Ancelotti: Salvatore Sirigu. Il tecnico aveva lavorato con l'azzurro ai tempi del Paris Saint Germain e il Torino potrebbe liberarlo con un'offerta da sei milioni di euro: la società partenopea sfoglia la margherita e deve decidere quale opzione scegliere.