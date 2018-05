Napoli, le mani su Fabian Ruiz. Accelerazione per Verdi

Napoli scatenato sul mercato. Dopo avere praticamente chiuso per Rui Patricio, gli azzurri avrebbero ottenuto il sì di Fabian Ruiz, centrocampista del Betis Siviglia. A scriverlo è il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano romano Carlo Ancelotti ha dato l'ok all'operazione per il 22enne che nasce come centrale ma può giocare anche da trequartista e da ala sinistra. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 30 milioni e tuttavia De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per ottenere uno sconto.



Il club campano nel frattempo avrebbe deciso di accelerare anche per Simone Verdi (seguito pure da Inter e Roma). Per la Repubblica l'ala del Bologna, dopo il rifiuto di gennaio, sarebbe felicissima per l'eventuale trasferimento e nell'affare potrebbe rientrare Roberto Inglese, molto apprezzato dai rossoblù e probabilmente destinato ad avere poco spazio al Napoli (i campani lo hanno lasciato in prestito al Chievo nell'ultima stagione).