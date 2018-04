Napoli, Lafont erede di Reina: è il Donnarumma di Francia

È il Donnarumma di Francia e si chiama Alban Lafont, che come Gigio è nato nel 1999, appena un mese prima, e come Gigio è alla terza stagione da titolare consecutiva. Il giovane portiere francese gioca nel Tolosa, ha ricevuto i complimenti anche nell'ultima partita disputata per tre prodezze contro il Marsiglia e la prossima stagione potrebbe arrivare in Italia.



Secondo L'Equipe, infatti, il Napoli è in vantaggio nella corsa a Lafont, che piace anche ad Arsenal e Roma, con i Gunners a caccia di un erede di Cech (e poco soddisfatti di Ospina) e i giallorossi che probabilmente in estate perderanno Alisson. A Napoli, invece, la probabilità è certezza: Reina è in scadenza, non rinnoverà e al 99% andrà al Milan. Così agli azzurri serve un nuovo numero uno e, a dispetto delle voci di mercato di qualche settimana fa che vedevano nel tedesco Leno il possibile sostituto di Reina, potrebbe essere proprio Lafont, che ha un costo di poco superiore ai 10 milioni.