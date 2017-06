Napoli, l'agente di Miilk: "Svincolati? Non servono"

Il tonfo casalingo contro la Roma, il primo ko dell'era Sarri al San Paolo, la seconda sconfitta in campionato dopo quella di Bergamo, la Juve distante già 7 punti, i fischi per Gabbiadini. Non è certo un momento felice in casa Napoli, dove ci si chiede se continuare a dare fiducia all'attaccante italiano oppure se intervenire sul mercato degli svincolati per trovare un sostituto di Milik fino al rientro del polacco (sarebbe caldo il nome di Klose).

Dalla Polonia Przemyslaw Pańtak, uno dei procuratori del centravanti infortunatosi al ginocchio, prova ad aiutare la società a scegliere e regala anche una speranza ai tifosi azzurri: "Prendere uno svincolato non avrebbe senso, Arek sarà in campo tra meno di 100 giorni" ha detto. Le prestazioni di Gabbiadini in questo inizio di stagione non hanno convinto, ma l’agente di Milik si dice sicuro: "Credo che sia nelle corde del mio assistito accelerare i tempi di recupero. Si è parlato di un periodo compreso tra 4 e 6 mesi, ma sono sicuro che entro 100 giorni sarà a disposizione". "Prendere un altro centravanti – aggiunge Pantak – non avrebbe senso. Servirebbe tempo perché entri nei meccanismi di Sarri".